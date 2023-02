"J'ai mis prostituée" : Lazare, le fils de Marina Foïs, a fait des siennes au collège

À l'affiche de la série En place, de et avec Jean-Pascal Zadi, disponible sur Netflix, Marina Foïs a accepté de passer sur Le canapé six places de Léna Situations. L'occasion pour elle de se livrer comme rarement, et notamment sur son rôle de mère avec ses deux fils Lazare et George Lartigau, fruits des amours passés de l'actrice de 53 ans et d'Eric Lartigau. Et c'est à propos de l'aîné, qui ressemble déjà beaucoup à son papa réalisateur, que l'actrice d'As bestas a révélé une drôle d'anecdote, confirmation qu'elle a pris le parti d'être avec lui une "mère réac".

Si à l'école, Marina Foïs reconnaît avoir été insolente plus d'une fois, et ne pas tenir en place, elle exige autre chose de ses fils. "J'ai un double discours, comme mère je suis super réac, admet la comédienne. C'est à dire que je veux que mes enfants, ils soient polis, je veux qu'ils soient sages, je leur fais des grands discours 'Ah ouais t'es insolent avec ton prof, donc tu ne respectes alors que derrière ton prof, il y a une personne, tu lui dois le respect', tout ça." Mais parfois, les péripéties qui arrivent à ses enfants ne manquent pas de l'amuser, même derrière son masque de mère réac.

C'est pas leur rendre service que de rire à leurs conneries

"Au fond de moi, parfois je rigole, assure l'ancienne épouse d'Eric Lartigau, dont elle est restée très proche. J'ai deux fils, et l'aîné, un jour, il rentre de la rentrée scolaire en 6e et il me dit 'maman, j'ai rempli la fiche de mon copain, profession souhaitée, j'ai mis prostituée', voilà..." "Qu'est-ce que tu veux dire, s'est-elle amusée face à Léna Mahfouf. Et donc, il y a plein de fois où ça me fait marrer, mais c'est pas leur rendre service que de rire à leurs conneries en leur faisant croire que l'autorité c'est pas grave, j'ai toujours eu par rapport à l'école, un discours un peu réac."

Lorsqu'il n'est pas occupé à faire quelques blagues à ses camarades de classe, Lazare Lartigau excelle sur les circuits automobiles, passionné pour le monde du karting. Sur son compte Instagram, le fils aîné de l'actrice poste de nombreux souvenirs de ses tours de piste, et ses nombreux prix. De quoi faire la fierté de sa maman... réac.