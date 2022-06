"J'étais au fond du trou" : Alex Goude divorcé, il revient sur sa rupture douloureuse avec Romain

Après les tumultes du coeur, Alex Goude a trouvé un équilibre. Papa d'un petit Elliot, 7 ans, qu'il a eu en ayant recours à une GPA en Amérique, le journaliste partage son temps entre la France et les Etats-Unis. Son fils est scolarisé à Las Vegas dans le Nevada et vit donc, outre-Atlantique, avec son autre père, Romain Taillandier, et son nouveau compagnon, Junior.

Nous avons expérimenté le divorce pour tous

"J'alterne quinze jours en France et quinze jours là-bas, explique Alex Goude dans les colonnes du magazine Gala. Après le mariage pour tous, Romain et moi avons expérimenté le divorce pour tous." Séparés depuis 6 ans, Alex Goude et Romain Taillandier sont parvenus à conserver une bonne entente pour le bien de leur fils. Tant et si bien, d'ailleurs, qu'ils ont acheté deux maisons dans le même lotissement pour faciliter les choses : quand il quitte la France, l'animateur peut voir Elliot en traversant une seule rue.

J'ai trouvé le courage de me bagarrer grâce à Elliot

Bien que de l'eau ait coulé sous les ponts, Alex Goude conserve un souvenir douloureux de sa rupture avec Romain Taillandier. "En 2016, quand il m'a quitté, ça a été le pire moment de ma vie, rappelle-t-il. On m'avait retiré la présentation de La France a un incroyable talent, un spectacle que j'avais également lancé à Las Vegas n'avait pas marché.. A 40 ans, je suis retourné vivre chez ma mère, à Paris. J'étais au fond du trou. J'ai trouvé le courage de me bagarrer grâce à Elliot. Un enfant, ça donne un sens à la vie."

Professionnellement parlant, il a également, progressivement, remonté la pente. Privé de La France a un incroyable talent, il anime toujours l'émission Y a pas d'erreur ?, le samedi sur France 2, est égérie des magasins Micromania et tient la rubrique jeux vidéos du Journal de Mickey depuis 26 ans. Un job qui, sans aucun doute, a son petit succès auprès d'Elliot !

Retrouvez l'interview d'Alex Goude dans le magazine Gala, n°1516, du 30 juin 2022.