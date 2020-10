Alex Goude divorcé de Romain : leur organisation pour la garde partagée d'Elliot

En 2015, Alex Goude (45 ans) et Romain sont devenus papas pour la première fois d'un garçonnet prénommé Elliot, né par GPA aux États-Unis. Un immense bonheur que le présentateur de France Télévisions avait partagé avec ses fans. Les tourtereaux vivaient à Los Angeles, ils étaient sur un petit nuage. Malheureusement, le couple qui s'était marié en 2013 a fini par divorcer en 2018. Depuis, ils ont donc la garde partagée de leur petit bonhomme. Une situation sur laquelle Alex Goude s'est confié dans Face aux médias, sur Non Stop People.

Après la longue période de confinement passée sans son fils, l'ex-animateur de M6 (qui était resté à Paris) s'est envolé l'été dernier pour Los Angeles afin de revoir enfin le petit Elliot. "Maintenant, il est avec moi depuis quelques semaines, le temps que ça se calme aux États-Unis, qu'on voie ce qui se passe avec son école. Pour l'instant, il suit des cours le soir par internet sur sa petite tablette. Il est scolarisé aux États-Unis, à Las Vegas, mais pour l'instant, c'est à distance. Je le ramènerai en octobre, ça devrait, j'espère, au bout d'un moment se calmer", a expliqué Alex Goude.

Fort heureusement, tout se passe très bien avec son ex-mari, ils n'ont donc aucun mal à se mettre d'accord concernant la garde de leur fils. "On fait une garde partagée à 10 000 kilomètres, c'est un concept qui peut être un peu étonnant. J'y suis moi-même très souvent. On est en train de s'organiser pour que j'aie des plages [par rapport à ses projets avec France Télévisions, NDLR], en espérant que le monde redevienne normal, ce qui à mon avis, n'est pas pour tout de suite. On est en train d'essayer de voir comment on pourra faire à l'avenir pour que je puisse m'occuper de mon fils, qui est quand même la priorité de ma vie", a conclu Alex Goude.