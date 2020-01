Alex Goude divorcé de Romain Taillandier : il met en cause son coming out

Cinq années de mariage soldées par un divorce puis le temps du silence. C'est ce qu'a vécu l'animateur Alex Goude, ancienne figure de La France a un incroyable talent. Invité le 29 janvier de l'émission L'Instant de luxe sur Non stop people, il a accepté de revenir sur la fin de son couple, avançant un début d'explication sur ce qui a capoté.

Entre Alex Goude (44 ans) et Romain Taillandier (35 ans), l'histoire semblait belle puisque les deux hommes avaient bâti une belle histoire en se mariant, puis en accueillant dans leur vie un petit garçon prénommé Elliot, né en 2015 par GPA aux États-Unis. Malheureusement, en 2018, le couple divorce. Romain s'installe à Las Vegas et travaille dans un centre de fertilité, alors qu'Alex reste à Paris pour le travail et multiplie les voyages. Discret sur la fin de son mariage qui "ne s'est pas arrêté d'un coup", l'ancien animateur de M6 en a dit un peu plus...

"Tout a été très compliqué, je pense, pour lui et pour moi, quand d'un coup, on a fait notre coming out. (...) J'étais encore sur M6, c'était la fin. (...) Tout s'est passé en même temps, notre couple a été super médiatisé. Lui aussi a été super médiatisé, il s'est retrouvé avec des milliards de messages, il a fallu gérer ça et quand tu n'as pas l'habitude, je pense que c'est compliqué. (...) Je pense que le coming out a eu une influence sur ma vie privée assez cosmique", a raconté Alex Goude sur le plateau de l'émission.

Malgré la fin de son couple, Alex Goude garde de bonnes relations avec Romain Taillandier, qui s'est d'ailleurs déjà remarié ! "On se concentre sur une seule chose, le bonheur de notre fils et tout va beaucoup mieux. Même si on a raté notre mariage pour tous, on va essayer de réussir notre divorce pour tous. (...) On a une garde partagée, mais à 10 000 km", confiait-il en octobre 2019 au magazine Closer. Un bel état d'esprit.