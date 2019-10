Alex Goude divorcé de Romain Taillandier : ses rares confessions

De retour avec le spectacle Ménopause !, une pièce qu'il a écrite et mise en scène au théâtre de la Madeleine, à Paris, Alex Goude (44 ans) se livre sur ce nouveau projet pour Closer. L'occasion de faire au passage un point pro et perso après avoir vécu quelques coups durs, à commencer par son divorce surprise d'avec Romain Taillandier.

En 2018, l'ancien animateur de M6 divorce de Romain Taillandier après cinq petites années de mariage. Un coup dur sur lequel il était resté silencieux jusque-là. Interrogé par Closer, Alex Goude a évoqué la fin brutale de son union. "La pire période de ma vie et de loin... Surtout que je militais ouvertement pour les droits des homosexuels et j'ai pris dans la gueule des réflexions du genre : 'Regardez, il fait un enfant et il divorce.' Oui, enfin, comme beaucoup de couples hétéros... Ça a été difficile à gérer. Mais c'est le revers de la médaille de mon coming out", confesse-t-il au magazine. En revanche, l'animateur présentateur de La France a un incroyable talent ne s'épanche pas sur les motifs du divorce...

Entre Alex Goude et Romain Taillandier – qui a retrouvé l'amour, s'est remarié et vit à Las Vegas –, les relations se sont apaisées. "On se concentre sur une seule chose, le bonheur de notre fils et tout va beaucoup mieux", jure-t-il. L'ex-couple avait accueilli un petit garçon prénommé Elliot, né par GPA en 2015 aux États-Unis. "Même si on a raté notre mariage pour tous, on va essayer de réussir notre divorce pour tous", clame-t-il avec recul. Le petit garçon partage son temps entre la France et le Nevada.

De cette triste période, Alex Goude ne cache rien et reconnaît avoir eu besoin de s'isoler pour repartir sur de bons rails. "Tout est arrivé en même temps : la fin de l'aventure M6, de certains de mes spectacles, de mon mariage, les attaques sur les réseaux... Du coup, je me suis réfugié chez ma mère pendant des semaines", relate-t-il. Aujourd'hui, il a repris du poil de la bête et est même prêt à retomber amoureux. Son crush ? Le beau danseur Anthony Colette !