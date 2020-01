Alex Goude : Son joli salaire pour présenter La France a un incroyable talent

Alex Goude est d'humeur bavarde depuis qu'il a repris du poil de la bête. Miné par plusieurs échecs professionnels et personnels, à commencer par son divorce de Romain Taillandier, l'ancien animateur de M6 se livre dans les médias après une longue période de silence. Pour Non Stop People, il a notamment évoqué ses années sur le plateau de La France a un incroyable talent.

De 2009 à 2015, Alex Goude animait le programme phare de M6 avant d'être remplacé par David Ginola. À l'époque, il gagnait plutôt bien sa vie. "Ah quand on présente Incroyable Talent ? Je peux te le dire, je gagnais 5000 euros par émission. J'avais en plus un contrat d'exclusivité sur l'année avec M6", a-t-il confié sur le plateau. Et l'animateur de 44 ans d'ajouter qu'il présentait "10 ou 9 émissions par an".

Ce n'est toutefois pas la première fois qu'Alex Goude accepte – fait assez rare chez les personnalités médiatiques – de parler d'argent. En 2011, il se confiait déjà au magazine Public. "Je suis propriétaire d'un appart à Puteaux, pour lequel j'ai dû m'endetter sur quinze ans. J'ai aussi acheté une maison de 115 m² avec piscine à Las Vegas qui m'a coûté 60 000 euros. J'ai profité de la crise des subprimes !", disait-il alors. Aujourd'hui, il multiplie les voyages dans le Nevada pour partager la garde de son fils Elliot avec son ex-mari Romain.

Alex Goude ne compte désormais plus sur la télé pour gagner sa vie, mais sur le monde du spectacle et de l'événementiel. Il est ainsi devenu metteur en scène et producteur ; il a notamment travaillé sur le spectacle Timéo. Il est aussi aux commandes de FeelGoude, "une société d'événementiel avec laquelle il souhaite organiser des événements exceptionnels pour des entreprises en France comme aux États-Unis", détaille Non Stop People.