Alex Goude divorcé : comment il gère la garde de son fils avec son ex-mari

En février 2018, on apprenait qu'Alex Goude, ex-animateur sur M6 qui s'est depuis lancé dans le monde du spectacle, divorçait de son mari Romain Taillandier, après cinq ans de mariage. Un coup dur que l'animateur télé de 44 ans a évoqué dans Closer, révélant au passage qu'il avaient mis en place une garde partagée de leur fils Elliot avec son ex-époux, qui habite aux États-Unis.

Né en 2015 par gestation pour autrui (GPA), de l'autre côté de l'Atlantique, le fils d'Alex Goude et Romain Taillandier vit une grande partie de l'année à Las Vegas, où l'ex-mari de l'animateur réside et travaille dans un centre de fertilité. "On a une garde partagée, mais à 10 000 km. Facetime tous les jours avant d'aller à l'école, vacances en France et, moi, j'y vais dès que je peux, ne serait-ce que pour trois ou quatre jours. Quand je suis là-bas, je m'occupe de lui avec mon ex-mari... et son nouveau mari [il s'est remarié avec Junior Velazqez, en décembre 2018, NDLR], qui m'ont même fait une chambre d'ami chez eux pour qu'Elliot nous voie un maximum ensemble", a-t-il confié.

Alex Goude ne cache pas que cette situation est un peu pesante, mais préfère rester positif. "Alors oui, ce n'est pas super facile à vivre, forcément, mais dès qu'il sourit, je souris aussi. Même si on a raté notre mariage pour tous, on va essayer de réussir notre divorce pour tous...", lâche-t-il, philosophe. D'ailleurs, marqué par les critiques et les insultes alors qu'il s'était médiatiquement engagé pour la défense des droits LGBT, puis à l'annonce de son divorce, Alex Goude avait ressenti le besoin de s'isoler un peu au point de trouver refuge chez sa mère. Désormais, cette mauvaise passe est derrière lui. "Maintenant, j'essaye de me protéger un peu plus et de m'occuper en priorité de mon fils, ma maman et mes amis", clame-t-il.

Thomas Montet

