Simone Biles : La gymnaste star a rompu avec son chéri

Rumeurs et officialisations de relations, fiançailles, mariages, ruptures, divorces : la vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Simone Biles révèle aux siens qu'elle est à nouveau célibataire. La gymnaste quadruple médaillée d'or olympique et son petit ami Stacey ont rompu.

C'est à Vogue que Simone Biles a annoncé leur séparation. L'athlète américaine de 23 ans fait la couverture du nouveau numéro du magazine et s'est prêtée à l'exercice de l'interview. Elle y confie que son chéri Stacey Ervin Jr. et elle ont mis fin à leur romance au début du mois de mars.

"C'est dur d'être jeune, d'avoir une relation aussi longue et de la terminer. Mais c'était pour notre bien", ajoute Simone Biles. La gymnaste américaine et son ex, ancien gymnaste, étaient en couple depuis 2017.