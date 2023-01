Slimane, Jenifer, Patrick Bruel, M. Pokora... Qui remportera les PureCharts Awards 2023 ? Les votes sont ouverts !

Cette remise de prix 100% digitale s'annonce comme l'un des événements musicaux de ce début d'année : on vous donne en effet la possibilité d'élire vos chanteurs préférés ! Parmi ceux qui ont marqué l'année 2022, vous pourrez voter jusqu'au 6 février pour vos artistes, albums, clips et chansons préférés. Au programme, Angèle, Beyonce ou encore Harry Styles... et des sélections qui s'annoncent serrées !

Alors, comment faire son choix ? Tout simplement grâce à la plateforme dédiée mise en place sur le site et qui permettra de départager les plus grands pour offrir un nouveau trophée prestigieux. Un concours en partenariat avec la radio RFM, qui diffuse tout au long de l'année les chansons de ces artistes populaires, dont tout le monde connait les paroles.

Attention, votre choix ne s'annonce pas aisé : comme artiste féminine francophone de l'année, plutôt Mylène Farmer, Juliette Armanet, Jenifer ou Angèle ? Chez les garçons, les très appréciés Slimane, M. Pokora, Orelsan et Patrick Bruel se disputeront le trophée, qui reviendra à Harry Styles, Ed Sheeran, The Weeknd ou Bad Bunny dans la catégorie artistes internationaux.

Dans les catégories plutôt attendues cette année, on trouve aussi la chanson de l'année, dans laquelle on retrouve bien sûr As it was, le tube de l'été d'Harry Styles. Enfin, à noter la présence de la jeune Mentissa dans les révélations : passées par The Voice, la jeune femme a fait le buzz ces derniers mois avec la chanson Et bam, écrite par Vianney, et ne cesse, depuis, de monter !