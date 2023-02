Soldes : des appliques vintage pour une décoration rétro et tendance ! Craquez vite !

L'applique murale vintage rétro Bleosan

L'applique murale Bleosan apportera à votre intérieur une véritable touche vintage et rétro des années 50 ! Assemblée à partir de bois et de métal, votre lampe détient une forme originale que nous n'avons pas l'habitude d'acheter. Néanmoins, elle reste sobre et passe-partout ce qui vous permet de parfaitement l'accorder avec votre décoration.

Facile à installer, vous n'aurez qu'à choisir son emplacement et à l'accrocher en deux temps trois mouvements à votre mur. Élaborée avec des matériaux de qualité, votre applique a été créée dans le but de vous accompagner durant de nombreuses années sans que sa qualité ne soit altérée avec le temps.

Son style minimaliste apportera de l'élégance à votre pièce tout en conservant son espace naturel. Attention, l'ampoule n'est pas vendue avec l'applique, mais vous pourrez choisir parmi un grand nombre de lumière, en fonction de vos goûts et de vos besoins. Type de lampe LED, incandescente ou encore halogène E27... Une multitude de choix s'offre à vous !

Donnez un coup d'éclat à votre pièce et craquez pour l'applique murale Bleosan en cliquant sur ce lien ! Bonne nouvelle, elle est actuellement à 19,79€ au lieu de 49,99€ sur Cdiscount !