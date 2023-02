Soldes : profitez du célèbre cookéo de Moulinex et du couvercle extra crisp à prix cassés !

Le cookeo de Moulinex

Cuisson à la vapeur, sous pression, dorer, mijoter, maintenir au chaud... Une multitude de programmes vous propose 6 modes de cuisson divers et variés afin que vous puissiez réaliser un maximum de recettes ! Simple et intuitif, il vous suffit de sélectionner une recette sur le tableau de bord et de suivre les étapes pas à pas de la préparation.

Vous n'aurez pas à surveiller la cuisson de vos aliments, votre robot se charge de tout ! Inutile également de craindre que vos aliments ne collent au fond de la cuve, son revêtement antiadhésif vous promet d'éviter ceci ! Une fonction départ différé vous permet de programmer la cuisson jusqu'à 15h, afin d'être sûr de déjeuner ou de dîner à l'heure que vous souhaitez !

Comme mentionné au-dessus, vous pourrez choisir l'un des 6 modes de cuisson proposés, mais vous pourrez également choisir le mode manuel pour laisser libre cours à votre imagination et cuire vos aliments exactement comme vous le souhaitez !

La capacité du cookeo vous permet de réaliser des repas pour 6 personnes, de quoi nourrir votre famille sans avoir à faire deux cuissons séparées. Pour une facilité d'entretien, la cuve ainsi que le panier vapeur sont compatibles avec le lave-vaisselle !

Le couvercle extra crisp

Le couvercle extra crisp, compatible avec tous les cookeo de la marque, vous permet d'obtenir un style de cuisson supplémentaire ! Sans avoir à utiliser votre four, vous pourrez obtenir vos aliments, tendres à l'intérieur, et crispy à l'extérieur ! De quoi diversifier encore plus vos recettes !

L'utilisation du couvercle est extrêmement simple, il vous suffit de le poser sur votre cookéo, choisir l'un des 4 programmes, et lancer la cuisson ! Rôtir, griller ou frire vos préparations deviendront un véritable jeu d'enfant !

Achetez dès maintenant votre cookeo + couvercle extra crisp, à seulement 299,99€ sur Cdiscount !