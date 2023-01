Soldes : Promo exceptionnelle de plus 40 % sur ces jeux Smoby

Achetez ce jeu Smoby Fresh Market marchande avec accessoires pour 30,01 € sur la Fnac

La marchande vient d'ouvrir ses portes, c'est le moment de faire ses emplettes. C'est votre enfant qui gère ce petit établissement. Il vous tend un panier pour que vous puissiez faire vos achats. Et votre petit vendeur n'a pas fait les choses à moitié, tous les produits sont bios. Vous avez ainsi le choix parmi de superbes fruits et légumes. Vous jetez votre dévolu sur une carotte et une poire. Mais ce n'est pas tout. Un distributeur de nourriture en vrac est également installé. Il est aujourd'hui rempli de pâtes. Vous dites à votre petit la quantité que vous souhaitez et il n'a qu'à tourner la molette pour remplir le bocal.

Des yaourts, cannettes et boîtes pleines de graines et autres sont également proposés à l'achat. Vient le moment de régler. Votre enfant pèse les fruit et légume pour en connaître le prix. Il vous tend ensuite le lecteur de carte pour payer. Vous pouvez aussi régler en espèces bien sûr. Une fois votre ticket récupéré, vous lui dites au revoir et rentrez chez vous pour préparer un bon repas !

2. Réduction immanquable de 43 % pour ce jeu cabinet médical Smoby

Votre enfant déteste y aller mais adore paradoxalement se faire passer pour ce professionnel. Il faut dire que c'est bien plus amusant de faire passer des examens aux autres que d'en être la cible. Jouer au docteur, c'est l'un des autres indémodables des jeux d'enfants. Vous devenez alors son cobaye et devez vous faire ausculter sous toutes les coutures, et parfois dans la douleur. La délicatesse n'est en effet pas vraiment le point fort de ce petit médecin. Faites-le s'amuser tout en apprenant avec ce jeu cabinet médical Smoby. Il va ainsi pouvoir découvrir les vrais instruments des médecins. Il bénéficie en plus d'une promo à ne rater sous aucun prétexte sur la Fnac. Son prix chute en effet de 60,99 € à 30 €. Soit une réduction incroyable de 43 %. Votre porte-monnaie vous dira merci pour ces 25 € d'économie.

Un examen complet plein d'apprentissages