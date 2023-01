Soldes : Promo imbattable sur ces basiques de la garde-robe

Achetez ce ce trench-coat C&A pour 35,00 € sur Amazon

En hiver, on ne veut qu'une chose, se blottir dans des vêtements chauds. On procède alors à la classique technique du layering ou superposition de vêtements en français. Mais les températures qui baissent ne sont pas une raison pour oublier le style. Car, oui, il est possible d'allier chaleur et fort potentiel mode. Ce trench-coat C&A le prouve justement. Né dans les années 1820, il se fait réellement connaître durant la Seconde Guerre Mondiale en devenant l'uniforme des officiers. Il devient une pièce mode à part entière dans les années 1940 grâce au cinéma Hollywoodien qui en habille ses gangsters, détectives ou femmes fatales. Il reste depuis un incontournable de la garde-robe.

Et cette version reprend les détails caractéristiques de l'original. On retrouve ainsi son large double revers au niveau du col, son double boutonnage et surtout sa ceinture ton sur ton. Elle se pare ici d'une boucle pour un supplément de style. Le manteau s'agrémente de poches et sa coupe tombe comme souvent en-dessous du genoux. C'est clairement un atout chic indéniable qui peut se porter avec tout. Sa couleur noire indémodable le rend encore plus intemporel. Pour le rendre plus tendance que jamais, vous pouvez opter pour un look sexy. Il vous suffit pour cela de porter une mini-robe en dessous et surtout d'arborer des cuissardes, les chaussures phares de cet hiver, pour dévoiler vos jambes de façon sensuelle. Devenez une femme fatale du vieux Hollywood en somme !

2. Cette chemise blanche Amazon Essentials est à moins de 20 €

Le trench-coat, c'est un basique de choix, certes, mais il faut bien porter quelque chose dessous. Alors pourquoi ne pas opter pour un autre intemporel comme la chemise blanche. Impossible de faire un faux pas mode avec elle. Versatile, elle s'adapte en plus à tous les styles. C'est ni plus ni moins que la pièce rêvée. Choisissez donc ce modèle classique signé Amazon Essentials. Le site propose en plus une promo vraiment attrayante pour les soldes 2023. Son prix passe ainsi de 24,60 € à 19,40 €. Si vous comptez bien, cela vous fait une économie de 21 %. Vous aurez ainsi cette chemise pour moins de 20 €.

Une allure intemporelle twistée de détails romantiques