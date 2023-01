Soldes : Promo incroyable sur ces appareils qui font disparaître les poils

Achetez cette tondeuse pour homme Philips One Blade Pro 360 visage+corps sur Darty pour 79,99 €

C'est le grand jour. Vous passez aujourd'hui un entretien pour le poste dont vous rêvez. Vous décidez donc de mettre toutes les chances de votre côté en adoptant une allure irréprochable. Le moment de raser votre barbe au carré est donc arrivé. Pour un résultat net et précis, vous avez bien sûr avec vous la tondeuse pour homme Philips One Blade Pro 360 visage+corps. Pratique, elle vous permet de tailler, définir les contours et raser en un seul et même appareil. Et ce quelle que soit la longueur des poils. Ses mouvements rapides au nombre de 1200 par seconde permettent de raser de façon rapide et performante.

Si vous souhaitez tailler, le sabot inclus propose 14 longueurs différentes pour s'adapter à toutes vos envies. Et les contours seront mieux définis que jamais avec la lame double sens. Cette dernière pivote d'ailleurs dans toutes les directions pour suivre au maximum les courbes de vos visage et corps. Vous capturerez ainsi le plus de poils possibles à chaque passage. Pour une opération moins douloureuse, le One Blade Pro 360 est équipé d'un revêtement lisse et de bords arrondis, soit un double système de protection. Enlever ses poils va devenir un jeu d'enfant.

3. Bénéficiez des 50 € de réduction de cet épilateur à lumière pulsée épilation semi-définitive Philips Lumea Advanced + brosse Nettoy Ante Visapure mini

Le problème de la plupart des solutions d'élimination des poils, c'est qu'il faut choisir l'inconvénient qui nous pèsera le moins. En effet, si l'on opte pour une solution sans douleur, l'efficacité n'est souvent pas au rendez-vous. Mais si l'on mise sur la performance, la douleur est souvent bien présente. Si l'on vous dit qu'il existe un appareil qui réunit optimisation et douceur ? Faites le choix de n'avoir que des avantages avec cet épilateur à lumière pulsée épilation semi-définitive Philips Lumea Advanced + brosse Nettoy Ante Visapure mini. Sa réduction sur Darty devrait finir de vous convaincre. Il est en effet proposé à 249,99 € au lieu de 299,99 €. Soit une promo vraiment qualitative de 16 %. Vous allez ainsi économiser 50 €, c'est loin d'être négligeable.

Des poils éliminés durablement