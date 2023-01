Soldes : Réduction exceptionnelle sur ces jouets Playmobil

Achetez ce coffret Playmobil Ayuma maisonnette suspendue sur la Fnac à 14,50 €

Après une journée d'entraînement bien remplie, il est grand temps d'aller se coucher. C'est ainsi que cette belle fée aux cheveux rose rentre chez elle pour une bonne nuit. Sa bicoque est bien sûr perchée, mais pas sur un arbre non, dans la chambre de votre enfant ! D'un bleu éclatant et agrémentée de fleurs et feuilles, elle se compose d'un lit fait d'un tronc de bois découpé et équipé d'un drap en feuille. Elle a bien sûr également avec elle une couverture et un oreiller. Pour être belle en toute circonstance, elle a même sa coiffeuse en bois. C'est là qu'elle peut peigner sa belle chevelure. La fée a besoin de l'aide de votre enfant pour accrocher ses nouvelles décorations, de superbes étoiles scintillantes. La nuit est tombée, le lampion s'allume donc. Mais avant de tomber dans les bras de Morphée, un bon livre l'attend !

3. Craquez pour les 21 % de réduction de ce coffret Playmobil Ayuma camp d'entraînement des fées

Si vous pensez que les fées passent leur temps à s'amuser ou à se livrer à des activités paisibles, vous vous trompez totalement. Elles doivent en effet faire face à des ennemis féroces et sont donc obligées de rester tout le temps sur leur garde. Elles doivent surtout être prêtes pour le combat. Ce sont donc à des séances de perfectionnement de haute intensité qu'elles se livrent. Et ce coffret Playmobil Ayuma camp d'entraînement des fées le prouve. Faites participer votre enfant à ces sessions magiques grâce à la promo vraiment attractive de la Fnac pour ces soldes 2023. Il ne vous coûtera que 26 € et non plus 32,89 €. Une super réduction donc de 21 % vous tend les bras.

Un entraînement de haute intensité