Soldes : Réduction irrésistible pour ces jeux interactifs Vtech

Achetez ce jeu Vtech Tut Tut Animo super ferme interactive sur la Fnac pour 20 €

C'est le matin, il est l'heure de s'occuper des animaux de la ferme. Le réveil très matinal est un peu compliqué pour votre petit qui vient donner un coup de main à la fermière. C'est en tracteur que vous vous déplacez jusqu'à l'étable. Une poule et un âne vous y attendent. La vache, elle, se repose dans un bâtiment à côté. Pendant ce temps, le chat s'amuse en faisant de la balançoire en paille accrochée à un arbre près du moulin. Que le travail commence ! Pour se donner du coeur à l'ouvrage, les animaux se positionnent sur des zones, et hop, des phrases amusantes sont prononcées. Si l'on appuie sur les boutons lumineux, des sons, mélodies et phrases se déclenchent. Elles permettent de connaître le nom des animaux et leurs caractéristiques. La meilleure façon d'apprendre en s'amusant.

3. Un abécédaire interactif Vtech Peppa Pig pour moins de 15 €

Lorsque l'on est petit, il y a des apprentissages de base à maîtriser. Ce sont les bases qui leur permettront ensuite d'évoluer et de développer leurs compétences. Et au même titre que les couleurs, les chiffres, les formes ou encore les animaux, l'alphabet en fait partie. C'est en le maîtrisant qu'ils pourront ensuite apprendre à lire. Faites leur découvrir dès le plus jeune âge avec cet abécédaire interactif Vtech Peppa Pig. Vous ne pourrez pas résister en plus à sa réduction sur la Fnac. Vous pourrez en effet en devenir l'heureux propriétaire pour 14,53 € au lieu 25,99 €. Ce produit sera donc à vous pour moins de 15 €.

Apprendre l'alphabet en s'amusant