Soldes : Réduction XXL sur ces jeux de construction Lego

Achetez ce jeu de construction Lego Speed Champions Lotus Evija sur Amazon pour 19,31 €

C'est une voiture qui aura marqué l'histoire de l'automobile. Il s'agit en effet de la première hypercar électrique développée en Grande-Bretagne. Un beau palmarès ! Votre enfant peut aujourd'hui se la procurer, version jouet, grâce Speed Champions Lotus Evija. Cette voiture de course n'est autre que la Lotus Evija. Son design original est ici reproduit vraiment fidèlement pour une expérience maximisée. Une conception aérodynamique vraiment innovante que l'on retrouve clairement dans ce jeu.

Les teintes caractéristiques de vert foncé et de jaune sont elles aussi respectées à la lettre. Et que serait un véhicule sans son conducteur ? Votre petit pourra incarner un pilote de course à la combinaison aux couleurs du bolide et équipé d'un casque de crash. Il peut même jouer le rôle de mécanicien avec sa clé à molette. La Lotus Evija peut même prendre une personne de plus à son bord grâce à ses deux places bien pratiques. Que la course commence !

3. Un jeu de construction lapin blanc Lego Crator 3-en-1 pour moins de 18 €

Pour les enfants, et même pour nous, il y a difficilement plus mignon que les animaux. Surtout les petites bêtes à fourrure que l'on a tout le temps envie de câliner. C'est donc logiquement que votre enfant accumule les peluches à l'effigie de ses animaux préférés. Faites un choix plus original aujourd'hui en optant pour une petite bête que votre petit va assembler lui-même. Et quoi de mieux pour cela qu'un lapin blanc version jeu de construction Lego Creator 3-en-1. Sa réduction sur Amazon est en plus aussi mignonne que le jouet. Il est en effet proposé à 17,99 € contre 19,99 € auparavant. Une promo, même de 10 %, est toujours bonne à prendre. Ce kit de construction Lego vous revient ainsi à moins de 18 €.

