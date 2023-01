Soldes : Voici le top 5 des réductions qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Achetez ce fer à boucler Okoia Hair-Wavert sur Darty pour 19,99 €

Le Nouvel An tant attendu se rapproche de plus en plus. Vous préparez donc votre look en avance pour être sûr d'épater tout le monde le jour J. Si le maquillage et la tenue sont déjà validés, vous hésitez encore côté coiffure. Les belles boucles obtenues grâce à votre nouveau fer à boucler Okoia Hair-Wavert vous tente vraiment. Mais il faut encore tester les différents rendus. En fonction de l'épaisseur de la mèche enroulée autour du fer ou le temps de chauffe, les ondulations auront vraiment un aspect différent. Wawy léger, plus prononcé, vraies curly hair ou simples ondulations, vous pouvez tout réaliser.

Les boucles seront plus définies que jamais grâce aux trois cylindres de l'appareil. Ils prennent en plus soin de votre chevelure avec leur conception en céramique. Le revêtement imaginé dans le même matériau joue aussi ce rôle. Et peu importe votre type de cheveux, ils ont tous le droit avec cet appareil à de belles ondulations. Une personnalisation possible grâce aux 5 niveaux de température différents. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix !

3. Moins de 50 € pour cette magnifique robe pull Morgan

La robe pull n'est pas seulement une pièce réconfortante. Ne la prenez pas uniquement pour un vêtement fait de grosses mailles et aux volumes oversizes, pas du tout. Elle peut aussi devenir un atout sexy par excellence et attirer tous les regards. Vous en avez la preuve en image avec cette version signé Morgan. À vous la silhouette qu fort quotient sensuel. Son prix très réduit sur Amazon pour les soldes devrait finir de vous convaincre. Elle est en effet proposée à 48,00 € au lieu de 60,00 €. Soit une très belle réduction de 20 %. Une robe Morgan pour moins de 50 €, c'est une affaire à ne pas rater.

Une robe aux inflexions sexy