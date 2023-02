Soldes : vos décorations murales sont à prix cassés chez Cdiscount, dépêchez-vous !

Ce style de décoration à le vent en poupe depuis plusieurs années maintenant ! Nous la retrouvons dans un bon nombre d'intérieurs chez les particuliers. Mais de quelle décoration pouvons-nous bien parler ? Je suis sûre que vous avez déjà votre petite idée ! Nous parlons bien sûr de la tendance bohème chic : une décoration élégante remplie de couleurs claires qui donne un brin de liberté à votre intérieur.

Cette ambiance est très souvent synonyme d'une atmosphère décontractée au style minimaliste et cocooning. Si je vous parle de l'île de Bali en Indonésie, ça vous parle ? C'est exactement ça : des attrape-rêves, des fleurs de pampa, des tableaux avec des visages minimalistes, du bois clair, et j'en passe !

Les décorations murales donnent directement une plus-value à votre intérieur et l'habillent d'une façon élégante. Votre espace deviendra directement plus chaleureux et personnel ! Zoom sur le macramé tissé main de Cdiscount, actuellement en promo à prix cassé !

Composée de fils de macramé beiges et de chevilles en bois, votre décoration murale a été tissée à la main, ce qui la rend 100% naturelle et unique. Non toxique, elle est sans danger et ne présentera aucune odeur désagréable lors de son déballage. Créé à partir de matériaux durables et respectueux de l'environnement, votre macramé trouvera parfaitement sa place dans votre intérieur et y restera pendant de longues années sans que son design ne soit altéré.

Vous pourrez accrocher cette décoration murale absolument là ou vous le souhaitez. Elle trouvera aussi bien sa place à côté de votre télé, qu'au dessus de votre lit ou dans la chambre de votre fille ! Pour vous donner une idée des dimensions, sa hauteur est de 88cm et sa largeur de 50cm.

Achetez dès maintenant votre décoration murale bohème chic à 19,80€ au lieu de 39,99€ sur Cdiscount !