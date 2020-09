Sonia (Mariés au premier regard) liposucée : la jeune femme victime d'un malaise

Une fois de retour au bloc, Sonia a assuré que tout allait bien et qu'elle devait passer la nuit à la clinique. Et quelle nuit ! "Qui a fait un malaise aux toilettes ? C'était sûr. Je ne voulais pas faire pipi dans le bassin, je me suis levée et bonjour les suées, le vomito et tout le chantier", a-t-elle révélé en story.

Le lendemain, l'ancienne épouse de Maxime a expliqué qu'elle avait"beaucoup de douleurs au niveau du ventre et du dos", mais que c'était supportable. Sonia a également dévoilé une nouvelle publication pour expliquer que la liposuccion n'était pas une opération à laquelle tout le monde avait le droit. "La première fois que j'ai consulté il y a de cela quatre ans, on m'a dit qu'il fallait perdre du poids afin d'avoir la peau ferme, d'avoir une tension musculaire impeccable et pas de vergetures. La liposuccion n'est pas ouverte à tous, c'est pour des personnes ayant des graisses localisées, pas un surpoids généralisé", a-t-elle tout d'abord écrit. Après trois ans d'efforts, la brunette a pu réaliser son rêve et elle est, pour l'heure, très contente d'avoir sauté le pas. "Tout dépend de la quantité enlevée lors de l'intervention, mais celle-ci nécessite une semaine minimum de repos, un bon mois sans sport et le port d'un vêtement de contention afin de permettre à la peau de bien se tendre, limiter les oedèmes, hématomes et limiter la douleur. Ensuite IDE [Personne qui assure les soins infirmiers, NDLR] tous les deux jours, pansements, ablation des points dans quinze jours", a poursuivi la jeune femme.

Bien évidemment, cette opération à un coût. Et Sonia n'a pas hésité à dévoiler combien elle avait déboursé pour son opération de chirurgie esthétique : "J'ai donc payé 2600 euros pour le ventre, les hanches et un peu les cuisses. Dans ce prix : honoraires chirurgien, honoraires anesthésiste, honoraires clinique. J'ai payé en supplément la première consultation 100 euros, anesth 60 euros, le vêtement 130 euros." En guise de conclusion, elle a annoncé qu'on lui avait retiré plus d'un litre de graisse, surtout dans le ventre. Nul doute que, dès que cela sera possible, elle dévoilera le résultat !