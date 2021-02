Sonia Rolland clouée au lit pendant 8 jours : le tournage de Tropiques Criminels touché par la dengue

Le 19 février 2021 en prime time, France 2 donne le coup d'envoi de la saison 2 de Tropiques Criminels, une série portée par Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye. Interrogée par Télé 7 Jours (édition du 8 février), l'interprète de Mélissa s'est confiée sur le tournage un peu particulier qui s'est déroulé en Martinique, de juillet à octobre 2020, en pleine pandémie.

Mélissa (incarnée par Sonia Rolland) et sa coéquipière Gaëlle sont de retour pour de nouvelles aventures. Les deux actrices ont de nouveau endossé le rôle d'enquêtrice pour le meilleur et pour le pire. Le personnage incarné par Béatrice de la Boulaye revient après six mois de pause, à la suite d'un burn-out. Un retour qui va de nouveau être synonyme de stress pour sa partenaire. Malgré tout, les deux femmes s'adorent et vont encore offrir de grands moments au public. Cette saison 2 est aussi marquée par l'arrivée d'Arié Elmaleh. Il incarne l'ex de Mélissa, dont il est séparé depuis seize ans. "Elle a suffisamment d'expérience avec lui pour l'apprivoiser, elle sait comment il fonctionne. Elle l'a aimé, mais c'était une autre époque. Arié Elmaleh est un merveilleux camarade de jeu", a confié la maman de Tess (14 ans) et Kahina (10 ans).

Pour les besoins du tournage, l'équipe s'est envolée pour la Martinique. Et Sonia Rolland n'a pas caché que les conditions étaient difficiles. "Nous devions tourner d'avril à juillet 2020, mais nous avons dû finalement tourner de juillet à octobre, dans des conditions un peu difficiles, car nous étions en pleine période tropicale. A ce moment de l'année, les températures peuvent grimper jusqu'à 35 degrés et l'air se charge en humidité, ce qui rend parfois l'atmosphère plus étouffante", a-t-elle reconnu. Comme si cela ne suffisait pas, la belle actrice de 40 ans est tombée malade : "En plus, j'ai attrapé la dengue qui m'a immobilisée pendant huit jours. Une bonne partie de l'équipe, dont le réalisateur, s'est aussi retrouvée clouée au lit. Mais on était quand même dans notre bulle et hors du contexte d'angoisse."

Les téléspectateurs de France 2 pourront découvrir les nouvelles aventures de Mélissa ce soir à 21H05. Et, bonne nouvelle, une saison 3 est déjà signée. Un bonheur pour Sonia Rolland qui est très attachée à Tropiques Criminels. Un autre projet lui tient à coeur, celui de son téléfilm qui raconte l'histoire d'une candidate à Miss France, inspiré de son parcours. "Mais avec une adaptation très libre", a conclu Miss France 2000.