Sonia Rykiel, la fin d'une maison mythique ? La liquidation judiciaire prononcée

En 2016, la planète Mode pleurait la mort de Sonia Rykiel. Le deuil refait surface suite à l'annonce de la liquidation judiciaire de la maison fondée par la créatrice, qui n'a pas trouvé de repreneur. Plus de 100 salariés seront licenciés.

Jeudi 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la maison de prêt-à-porter française Sonia Rykiel. Le jugement tombe trois mois après son placement en redressement judiciaire en raison de lourdes difficultés financières. La marque orpheline de sa fondatrice éponyme n'a pas trouvé de repreneur.

Une dizaine de repreneurs avaient manifesté leur intérêt pour la marque. Trois d'entre eux s'étaient distingués, dont un dossier emmené par Emmanuel Diemoz, ancien dirigeant d'une autre maison de mode parisienne, Balmain. Tous ont finalement jeté l'éponge, poussant les juges, sans offre à examiner ce jeudi, à prononcer la liquidation judiciaire immédiate de Sonia Rykiel.

"Cela implique le licenciement des 131 salariés", a expliqué l'avocat des représentants des salariés, Thomas Hollande, fils de l'ancien président François Hollande (et nouveau papa d'une fille prénommée Jeanne). Plusieurs d'entre eux avaient fait le déplacement au tribunal et ont fondu en larmes à l'annonce de la liquidation. Il a ajouté : "La liquidation va aussi donner lieu à la vente des actifs, dont le principal est la marque, mais aussi le stock et les fonds de commerce. Nous avons demandé à ce qu'une partie de cet argent puisse servir aux salariés."

Le dernier défilé Sonia Rykiel remonte à septembre 2018. La directrice artistique de la maison, Julie de Libran, présentait alors sa collection printemps-été 2019.

La maire de Paris Anne Hidalgo et la fille de Sonia Rykiel, Nathalie Rykiel, s'étaient exprimées lors de l'événement.