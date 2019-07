Sophia (Secret Story) mère célibataire : avec Kevin, c'est fini !

Entre Sophia et Kevin, c'est terminé. La jeune femme révélée dans Secret Story 10 en 2016 semblait filer le parfait amour avec son compagnon. Ensemble, le couple a même accueilli le petit Dixon, né dans le nuit du 4 au 5 septembre 2018. Aujourd'hui, rien ne va plus... C'est sur Instagram ce lundi 15 juillet 2019 qu'ils ont officialisé leur rupture.

"Pour tous ceux qui me demandent, Sophia et moi c'est terminé", lance Kevin alors qu'il répondait en story du réseau social de partage d'images aux questions d'internautes. Et d'expliquer les raisons de cette séparation : "On n'a pas la même vision de la vie. Pour le moment on habite ensemble pour le petit, par la suite on verra bien." Une rupture – que le jeune papa assure "définitive" – survenue alors que cela faisait déjà "quelques semaines" que le couple battait de l'aile. Bien que séparé de Sophia, Kevin rassure : "Je la respecterai toujours, c'est la mère de mon fils."

La jolie brune s'est également exprimée en story sur Instagram à propos de cette rupture. "Ne vous inquiétez pas je suis toujours là merci pour vos messages. Juste je ne mets pas autant ma vie comme Kevin le fait dans les détails, je n'aime pas ça tout simplement mais il a tout dit, a-t-elle lancé. Maintenant je suis avec mon fils qui me rend heureuse." Et de préciser : "Et il n'y a pas de haine, il n'y a rien eu de grave, on est là pour notre fils c'est l'essentiel." Bien que séparés, les parents du petit Dixon, 10 mois, semblent restés en bons termes.

Rappelons que Sophia a participé à Secret Story en couple avec Julien Geloën, DJ de profession et grand gagnant de cette édition du jeu d'enfermement. Au cours de l'aventure, le couple s'était séparé et la belle cannoise avait retrouvé l'amour dans les bras de Kevin. Après plusieurs mois d'amour, les tourtereaux avaient fait une triste révélation :la fausse couche de Sophia. Puis, quelques mois plus tard, la brunette annonçait être enceinte d'un petit garçon, Dixon, qui la comble aujourd'hui de bonheur.