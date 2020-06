Sophie Coste moins payée qu'Alexandre Devoise : son salaire négocié en direct

Mercredi 3 juin 2020, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de C que du kif ont évoqué les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Sophie Coste en a donc profité pour parler de sa propre situation chez Chérie FM, où elle assure la matinale avec Alexandre Devoise.

Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste l'ont assuré, ils sont payés en fonction de leur ancienneté. Jean-Michel Maire a même précisé qu'ils avaient un bon salaire pour leurs participations. "Quand on a des gens formidables autour de soi, il faut savoir les garder et les protéger", a alors répondu Cyril Hanouna. D'accord avec ses collègues, Sophie Coste a toutefois rappelé que tout le monde ne pensait pas la même chose. "En radio, sur les mornings, la nana, c'est toujours la potiche de service. Je fais exactement le même travail qu'Alexandre Devoise et je pense qu'il est payé deux fois plus que moi. Donc je dois déjeuner demain avec mes patrons... On va voir", a dénoncé Sophie Coste.

Du même avis que la belle brune de 43 ans, Cyril Hanouna lui a proposé d'appeler Maryam Salehi. Après avoir donné son accord, Sophie Coste a précisé : "C'est totalement surréaliste. On se lève à la même heure, on fait le même métier." Mais elle a vite été coupée par le présentateur qui essayait de joindre la directrice déléguée de NRJ Group au même moment. N'ayant pas réussi à avoir son interlocutrice, il a ensuite tenté de joindre Jean-Paul Baudecroux, le fondateur et principal actionnaire du groupe audiovisuel. "Y a Sophie Coste qui est avec moi, qui fait la matinale de Chérie FM, et je voulais juste te prévenir que demain, elle va demander une augmentation, donc dis-lui non. Voilà, donc je suis en train de te faire gagner des sous", a-t-il plaisanté après avoir raccroché. Son interlocuteur a donc invité Sophie Coste à venir le voir. La négociation s'annonce bien pour la chroniqueuse et animatrice qui a rejoint l'équipe de la matinale de Chérie FM en août 2019 !