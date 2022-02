Sophie Darel agressée à 8 ans par un célèbre animateur, elle explique pourquoi elle tait son nom

Les sourires, aussi brillants soient-ils, cachent parfois des traumas terribles. Comédienne, animatrice, chanteuse, Sophie Darel a connu la gloire, les paillettes et l'ivresse du succès. Mais elle a aussi traversé des épreuves abominables, comme elle l'a rappelé dans l'émission L'Instant de Luxe le vendredi 4 février 2022. Un épisode, qui remonte à la petite enfance, l'a marquée pour toujours : elle a été agressée sexuellement, quand elle était toute jeune, par un célèbre animateur.

"Oui, j'ai eu des problèmes quand j'étais petite, a-t-elle rappelé. J'ai oublié depuis. Et puis je ne donnerai jamais son nom. Ça je l'ai dit 50 000 fois. Il est décédé mais il a une famille, il a des enfants, des petits-enfants. Ça voudrait dire quoi d'aller dénoncer un truc comme ça alors qu'il n'est plus là ? Ca ne serait pas gentil pour sa famille. Ce serait un drame." Si l'on ignore l'identité de son agresseur, Sophie Darel a toutefois accepté de revenir sur cet affreuse période de sa vie.

Des attouchements, des câlins forcés...

"C'est simple, quand j'étais petite, que j'avais 8 ans, je suis tombée sur quelqu'un de très drôle, très brillant, très à l'aise, qui avait beaucoup de charme, qui malheureusement aimait bien les enfants, il faut le dire, a-t-elle expliqué. Il ne m'a pas violée, je tiens à le préciser, mais il m'a coincée. Des attouchements, des câlins forcés." Sophie Darel, de par sa carrière à la télévision, a été amenée à le revoir sans le vouloir : "Il ne m'a rien dit parce qu'il était très gêné. Quand on se croisait dans des soirées, je ne le voyais même pas passer. Mais je n'ai pas été la seule. Un petit garçon je crois, pas connu du tout, mais qui avait mon âge..."

Sophie Darel veut emporter ce secret dans la tombe. On sait simplement que le fameux présentateur est "une grande personnalité de la télévision... mais pas que". Elle, qui a combattu trois cancers - deux cancers du sein et un cancer de l'utérus - préfère désormais se tourner sur le futur et prendre soin d'elle-même. Elle acceptera peut-être d'en dire plus, à propos de son agresseur, sur son "lit de mort"...

Retrouvez l'interview intégrale de Sophie Darel sur la chaîne Youtube de Jordan de Luxe.