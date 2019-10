Sophie Darel agressée sexuellement "par un animateur radio récemment décédé"

En pleine promo de son livre, Sophie Darel, l'ancienne animatrice a fait des révélations fracassantes. Objectif 100 ans et en forme, sorti en octobre aux éditions Ramsey serait presque la juste suite de son ouvrage précédent Moi vieillir... plutôt crever !

Mais dans son livre, on n'y apprend pas uniquement les secrets de la forme de Sophie Darel. Elle a aussi confié avoir été agressée sexuellement "par un animateur radio récemment décédé". Un homme dont elle n'a pas souhaité dévoiler l'identité.

Le 23 octobre 2019, le magazine Ici Paris a pu interviewer l'ancienne acolyte de Guy Lux. "C'est trop tard", a-t-elle répondu quand on lui a demandé pourquoi le nom de son agresseur passait sous silence. Elle a aussi réagi avec véhémence quand le journaliste lui a parlé des mouvements Balance ton porc ou #MeToo qu'elle ne soutient pas.

"Je ne comprends pas toutes ces femmes qui attendent trente ans pour soudainement accuser et dénoncer leur violeur. Au risque de choquer, j'en ai un peu ras la touffe du mouvement Balance ton porc, #MeToo et compagnie ", a-t-elle ainsi déclaré. Pour autant, elle précise qu'elle ne tient pas à minimiser "la douleur des vraies victimes de viol". Et de rajouter : "Il y a aussi celles qui crient au viol pour un mot déplacé. Si on crie au viol à chaque compliment, ne vous étonnez pas mesdames si les hommes n'osent plus vous aborder". Une prise de position qui risque de ne pas être au goût de tous.

Dans son livre, elle aborde aussi un autre sujet tabou : la sexualité des seniors. "En tout cas, à nos âges, le sexe, ça compte encore ! Je dirais même que c'est meilleur en vieillissant." Ça compte mais ça n'est tout : "Le sexe compte bien sûr, mais il faut quand même autre chose pour vivre avec la même personne aussi longtemps. Et avec Jack, nous entamons notre 39e année de vie commune".