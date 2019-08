Sophie Davant adepte de chirurgie esthétique : ce qu'elle a changé

Avoir recours à la chirurgie n'est plus tabou. Nombreuses sont les personnalités à admettre auprès de leur public qu'elles sont passées sur le billard et la dernière en date est Sophie Davant. Invitées sur les ondes de RTL samedi 24 août 2019, l'animatrice de France 2 âgée de 56 ans a fait des révélations sur le sujet.

Toujours sous le feu des projecteurs grâce à Affaire conclue, Sophie Davant fait davantage attention à son apparence. "Évidemment je prends soin de ma peau, évidemment je fais des petits soins, évidemment il m'arrive de faire des petites piqûres d'acide hyaluronique ou de botox de temps en temps, comme tout le monde", a-t-elle reconnu.

Pourtant, l'ancienne femme de Pierre Sled a eu une première expérience pour le moins traumatisante. Il y a quelques années, Sophie Davant était plus réticente à l'idée d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Mais elle s'était finalement laissée convaincre et l'avait vite regretté : "J'avais une espèce de bouche énorme, complètement déformée parce que c'était mal fait. Mon mari et mes enfants ont hurlé. (...) Il a fallu affronter William Leymergie qui ne m'a pas ratée. Et moi je n'ai trouvé, comme seule parade, que le fait de rire." Toute une histoire !

En mai dernier, c'est Faustine Bollaert qui avait évoqué le sujet. Invitée dans Les Terriens du samedi (C8), l'animatrice de Ça commence aujourd'hui avait confié à Thierry Ardisson s'être fait opérer des paupières : "Je me suis fait opérer des paupières parce que j'avais les paupières tombantes."