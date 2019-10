Sophie (Le Meilleur Pâtissier) en fauteuil roulant : La crainte de son mari

Depuis le 11 septembre 2019, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre la saison 8 du Meilleur Pâtissier. Sophie s'est démarquée dès le début de l'aventure grâce à ses compétences culinaires et elle est donc toujours en compétition. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la candidate de 54 ans a confié qu'elle avait hésité à participer à l'émission animée par Julia Vignali, notamment à cause de son handicap.

En 2007, la vie de cette maman de six enfants a basculé. Sophie a été fauchée par une voiture, alors qu'elle traversait sur un passage piéton. Depuis, elle est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant à cause des "douleurs chroniques" dans ses jambes qui l'empêchent de se tenir debout. Son mari craignait donc que cela empire à cause du tournage du Meilleur Pâtissier : "Je ne suis pas paralysée. (...) Mon mari avait peur pour ma santé. Il craignait que le stress réveille mes douleurs. Avant de me lancer, je suis allée voir mon médecin pour savoir si on pouvait adapter mon traitement. Je ne pouvais pas pâtisser sous morphine ! Il m'a rassurée, alors j'ai dit oui", a confié la candidate.

Si Sophie a accepté la proposition de la production, elle a précisé à M6 qu'elle ne souhaitait "pas être l'handicapée de service". "M6 m'a assuré que je serais une pâtissière avec des problèmes de mobilité", a précisé celle qui est l'une des chouchoutes du programme. Elle ne regrette en rien son choix, d'autant plus qu'elle a rencontré Cyril Lignac en chair et en os. "Il est comme à la télé ! J'ai découvert son immense sensibilité. Il est bienveillant, drôle, prend beaucoup de temps pour nous", a-t-elle déclaré. Elle a également beaucoup apprécié Mercotte, le deuxième membre du jury.

L'intégralité de l'interview de Sophie du Meilleur Pâtissier est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 14 octobre 2019.