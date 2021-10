Sophie Tapie : Gros choc à venir à Marseille, elle sera de la partie

Le stade Vélodrome a encore rendu un vibrant hommage à son ancien boss Bernard Tapie, parti à l'âge de 78 ans le 3 octobre dernier. Une disparition qui a ému profondément les Marseillais, et plus particulièrement les nombreux fans de l'Olympique de Marseille, le club qu'il a dirigé et emmené jusqu'aux sommets du football européen. Malgré des soucis de corruption et une rétrogradation en deuxième division, les supporters ne lui en ont jamais tenu rigueur et Bernard Tapie a toujours gardé une aura incroyable auprès d'eux.

Après un premier hommage très réussi il y a plusieurs jours en présence de toute la famille de Bernard Tapie, les Phocéens ont remis ça hier soir pendant leur match face au FC Lorient. Sophie Tapie s'est montrée très émue face au superbe hommage réservé par les ultras de l'OM. Sur une photo d'un magnifique tifo déployé par les supporters, la chanteuse de 33 ans a tenu à les remercier dans sa story Instagram. "Merci le virage Nord, merci pour cet hommage... Je serais avec vous au match OM-PSG", informe-t-elle. Un beau signe d'attachement au club de la part de celle qui s'est embrouillée récemment avec Cyril Hanouna puisque ce match est le plus attendu de l'année par les supporters marseillais, face au rival honni du Paris Saint-Germain. Il aura lieu dimanche 24 octobre à Marseille.

Plusieurs générations de Tapie au Vélodrome

Après cette belle annonce, Sophie Tapie a également posté un beau selfie en compagnie des supporters de l'OM, qui ont également eu le plaisir de voir d'autres Tapie lors de ce match. Pour donner le coup d'envoi fictif de la rencontre, le club avait fait l'honneur à l'arrière petit-fils de Bernard Tapie, Hugo le fils de 7 ans Rodolphe Tapie, de donner le coup d'envoi. Un beau moment qui a permis au jeune garçon de rencontrer la star du club, Dimitri Payet.