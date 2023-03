Sophie Thalmann rayonnante au naturel, la discrète Yael Naim en charmante compagnie avec un beau brun

Il vient de passer trois soirées d'exception en compagnie du public. Les 10, 11 et 12 mars 2023, Michael Grégorio a régalé les spectateurs installés sur les sièges de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt avec son spectacle L'Odyssée de la voix. C'est effectivement à l'aide de ses cordes vocales, et des musiciens qui l'accompagnent, que l'artiste de 38 ans a embarqué petits et grands dans cette aventure grandiose mêlant humour, performances vocales et émotions. Dans ce voyage expérimental, il a exploré la voix dans toute sa diversité. De la variété au rap, du rock à la musique classique, du jazz au death métal. Mais à trop tirer sur la corde, cette voix parfois se brise. Et c'est ainsi qu'il s'est inspiré de sa réalité pour en créer une belle fiction.

C'est pour ça que je ne voulais pas me faire opérer

Michael Grégorio a effectivement failli ne pas pouvoir monter sur scène. Il y a quelques mois, il avouait dans les colonnes du journal local et région Paris-Normandie qu'il avait été victime d'un accident en 2020 qui avait nécessité de longs mois de soins et de récupération et une opération. "J'ai eu peur, oui, se souvenait-il. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne voulais pas me faire opérer. Mais j'ai été bien entouré, j'ai pris le temps. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tout récupéré." Il faut croire qu'il a retrouvé 100% de ses capacités depuis, si l'on en croit les trois shows enflammés qu'il vient de proposer à la Seine Musicale.

Triomphe à la Seine Musicale

Pour l'applaudir lors de la dernière parisienne, le dimanche 12 mars 2023, de nombreux invités avaient fait le chemin jusqu'à Boulogne-Billancourt. Michaël Grégorio a ainsi eu droit à la visite de Sophie Thalmann, de Marina Hands, de Yael Naïm et de son frère Eyal Naïm, mais aussi de Gilbert Rozon, Tristan Lopin et Benjamin Siksou. "Triomphe à la Seine Musicale, écrit ce dernier. On a ri, on a pleuré. Michael Grégorio, vraiment un garçon pas comme les autres." Si vous habitez en Île-de-France et que vous avez raté ces trois dates, rassurez-vous. L'artiste, qui se dirige actuellement en direction de l'espace Carat d'Angoulême, sera de retour en notre capitale les 15, 16 et 17 décembre 2023. Ouf.