Stacy Keibler : L'ex de George Clooney (déjà) enceinte de son 3e enfant

Stacy Keibler mène une vie de star discrète depuis sa séparation de George Clooney, en juillet 2013. Elle a depuis retrouvé l'amour avec Jared Pobre, s'est mariée et a fondé une famille, qui accueillera bientôt un nouveau membre. L'actrice et ancienne ring girl de la WWE est enceinte de son troisième enfant ; elle accouchera en mai. L'info a été révélée en exclusivité au magazine People.

"En voyant la dynamique entre nos deux enfants, nous avons eu envie d'en avoir plus", a révélé l'actrice de 40 ans. Nous vivons à Jackson Hole [dans l'état du Wyoming, NDLR], c'est tellement bien d'avoir une tribu là-bas." "C'est très excitant, a ajouté son mari Jared Pobre, une fois qu'on a eu la deuxième, on a totalement compris comment gérer."

Stacy Keibler et Jared Pobre sont déjà parents d'une fille, Ava, 5 ans, et ont eu plus récemment Bodhi, 17 mois. L'ancienne catcheuse a précédemment partagé la vie de George Clooney pendant deux ans entre 2011 et 2013.

Quand il a fallu annoncer cette nouvelle grossesse aux enfants, le couple a décidé de leur montrer une échographie. "Nous avions une photo de l'échographie et nous avons fait venir ma fille", se souvient Stacy. "Mon fils est trop petit mais il était avec nous quand nous l'avons dit à Ava. On espérait qu'elle soit aussi contente que nous et nous lui avons juste montré l'échographie." La réaction de la petite fille ne s'est pas fait attendre, elle s'est mise "à sauter partout", ce que le couple a trouvé "très rassurant".

Le sexe du futur bébé n'a pas été révélé mais Ava espère que ce sera une fille. "Depuis que son frère est né, elle espère vraiment avoir une petite soeur, raconte avec malice la future maman. Et je lui réponds que nous serons contents de ce que Dieu nous donnera."

Stacy Keibler, qui est fille unique, a toujours voulu avoir une grande famille même si elle avoue avoir "choqué ses parents" avec l'annonce de cette grossesse très rapprochée de la précédente : "Nous n'avions pas vraiment prévenu que nous essayions d'avoir un troisième enfant", remarque-t-elle.

Le couple a été présenté par un ami commun il y a dix ans. Le destin a voulu qu'ils soient assis côte à côte dans un avion et ils ont rattrapé le temps perdu. Ils se sont mariés en 2014 et ont immédiatement voulu fonder une grande famille, comme le rappelle Jared Pobre.