Stargate SG-1 : Un acteur star de la série est mort dans un accident

"Et il était TELLEMENT plus - une personne authentique, un aventurier, un marin, un nageur, un danseur, un acteur, un auteur, ajoute Colette. Il y a un trou béant à l'endroit où il était sur cette terre. Il était aimé par beaucoup et a eu un super impact sur tellement de vies. Il était un frère, un oncle, un neveu, un cousin et un ami génial et très aimé."

Cliff Simon est né à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Il fut un sportif accompli, membre de l'équipe olympique britannique de natation en 1984, un danseur hors-pair qui s'est produit sur la scène du célèbre Moulin Rouge parisien ainsi qu'un mannequin, nommé Mister South Africa en 1992, avant de se lancer dans la comédie.

Cliff a incarné Ba'al dans Stargate SG-1 pendant 5 saisons, entre 2001 et 2007. Il a aussi joué dans le film Stargate: Continuum et des rôles mineurs dans les séries 24 heures chrono, NCIS : Enquêtes spéciales ou encore Castle.