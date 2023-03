Stéphan Guérin-Tillié séparé de Marion Cotillard : l'actrice a craqué pour un célèbre chanteur après leur rupture

Stéphan Guérin-Tillié est à l'affiche du téléfilm La Malédiction de Provins diffusé ce soir sur France 3. L'occasion d'évoquer sa vie sentimentale, et notamment son ancienne relation avec Marion Cotillard, qui avait débuté en 2002. Un couple qui a notamment eu la chance de se retrouver à la fois en dehors et devant les caméras, puisqu'ils se sont donnés la réplique à plusieurs reprises, que ce soit dans des courts-métrages comme Quelques jours de trop en 2000 et Heureuse en 2001, mais aussi dans des longs-métrages comme Cavalcade, film réalisé par Stéphan Guérin-Tillié lui-même en 2005.

Année qui correspond aussi à la date de leur séparation. Car malgré leurs nombreux projets en commun, les deux artistes n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Marion Cotillard a alors retrouvé l'amour aux côtés d'un célèbre chanteur, qui n'était autre que Sinclair. Une relation notamment commentée par André Manoukian. Ils seront restés deux ans ensemble, avant qu'elle ne croise le chemin de Guillaume Canet, avec qui elle forme un couple mythique depuis de nombreuses années déjà.

Parents de deux enfants

Surnommés les "Brad Pitt et Angelina Jolie" à la française, ils ont joué dans de nombreux films ensemble comme Jeux d'enfants (2003), où ils jouaient respectivement les rôles de Sophie et Julien, Le Dernier Vol de Karim Dridi (2009), Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet lui-même (2010) et plus récemment Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

Ils sont aussi les heureux parents de Marcel, né le 19 mai 2011, et Louise, née le 10 mars 2017. Deux enfants qui les comblent de bonheur, et à qui ils essayent d'inculquer "des valeurs fondamentales" telles que "le respect" et "la bienveillance", comme l'avait confié Guillaume Canet à Télé 7 jours en janvier 2023.

A noter qu'en ce qui concerne Stéphan Guérin-Tillié le mystère reste entier sur sa vie amoureuse depuis sa rupture avec Marion Cotillard.