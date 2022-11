Marion Cotillard séparée de Stephan : cet autre acteur avec qui elle a été en couple avant Guillaume Canet

Ce soir, les téléspectateurs de TMC pourront replonger dans la nostalgie du cinéma français avec le film Taxi 3 de Gérard Krawczyk (2003). Marion Cotillard y incarne Lilly Bertineau aux côtés du duo mythique de Taxi incarné par Samy Naceri (Daniel) et Frédéric Diefenthal (Emilien). Sans oublier Bernard Farcy (le commissaire Gérard Gibert) et son incontournable cri "alerte généraaaale", (Petra) et Edouard Montoute (Alain).

En 2002, année à laquelle le troisième volet de Taxi a été tourné, Marion Cotillard est considérée comme l'étoile montante du cinéma français en grande partie grâce à son rôle dans Taxi qu'elle joue depuis le premier volet en 1998. La même année, en 2002, Marion Cotillard partage la vie d'un autre acteur, Stéphan Guérin-Tillié. Ils ont joué ensemble dans quelques courts-métrages dont Quelques jours de trop en 2000, Heureuse en 2001 et aussi dans les longs-métrages Cavalcade et Edy réalisés par Stéphan Guérin-Tillié en 2005. Les deux tourtereaux se séparent la même année.

Marion Cotillard et Guillaume Canet, les "Brad Pitt et Angelina Jolie" à la française

Depuis 2007, Marion Cotillard partage la vie d'un autre grand acteur qui n'est autre que Guillaume Canet qu'elle connaît depuis 1997 ! Auparavant, ce dernier était en couple avec Diane Kruger avec laquelle il s'est marié en septembre 2001. De son côté, l'actrice de 47 ans a eu une relation amoureuse avec Sinclair de 2005 à 2007. Surnommés les "Brad Pitt et Angelina Jolie" à la française, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont joué dans de nombreux films ensemble dont : le film de Yann Samuell, Jeux d'enfants (2003) où ils jouaient respectivement les rôles de Sophie et Julien, Le Dernier Vol de Karim Dridi (2009), Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet lui-même (2010) et plus récemment dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet dont la sortie est prévue en 2023.

En dehors des plateaux de tournage, Marion Cotillard et Guillaume Canet sont devenus parents d'un garçon, Marcel, né le 19 mai 2011 et d'une fille, Louise, née le 10 mars 2017. Le couple reste très discret sur la scène médiatique mais s'autorise toutefois quelques apparitions en public notamment à Roland-Garros !