Marion Cotillard en couple avec Sinclair : les révélations gênantes d'André Manoukian

Sublimée parGuillaume Canet dans le très attendu Astérix et Obélix, l'empire du milieu (dont la sortie est prévue en février 2023), Marion Cotillard est devenue la muse du réalisateur depuis l'officialisation de leur idylle amoureuse en 2007, notamment dans les films Les petits mouchoirs en 2010, Blood Ties en 2013 et Rock'n'roll en 2017.

Pourtant dans le passé, la star du film Taxi n'a pas toujours connu des amours heureux comme l'indiquait (malencontreusement ?) André Manoukian dans l'émission Je t'aime etc diffusée le 22 janvier 2019. Invité par Daphné Burki qui faisait des éloges sur Marion Cotillard et sur son grand succès dans le film La Môme (sorti en 2007, qui lui a valu un Golden Globe, un BAFTA, un César et l'Oscar de la meilleure actrice), l'ancien juré de la Nouvelle Star avait fait un commentaire des plus scabreux sur son ami Sinclair.

Alors qu'apparaissait un cliché de l'actrice à l'écran, André Manoukian avait expliqué : "Là c'est Marion Cotillard, et mon pote Sinclair à l'époque il vivait avec elle, il me dit "t'as vu ce que je me farcissais"." Un propos qui n'a pas manqué d'interpeller et de choquer les chroniqueurs et l'animatrice, étonnés par cette remarque (très) déplacée. "Mais on ne le savait pas. Elle n'était pas avec Guillaume, mais on ne savait pas qu'elle était avec Sinclair", avait confié Caroline Diament, ignorant visiblement cette histoire amoureuse. Gênée, Daphné Bürki avait tenté tant bien que mal de rattraper les choses : "On coupera."

En effet, Marion Cotillard a fréquenté Mathieu Blanc-Francard, plus connu sous le nom de Sinclair, de 2005 à 2007 avant d'entamer son histoire d'amour avec Guillaume Canet. "C'est vrai que personne ne le savait, à part Gala, par exemple, ou encore Voici, ou encore la fiche Wikipédia personnelle de Marion Cotillard, lue et corrigée par l'actrice", a par la suite expliqué le chroniqueur Stan Gusman, mettant fin au malaise des invités sur le plateau, tout de même très surpris par les mots très grossiers de Sinclair envers la belle Marion Cotillard.

Quoi qu'il en soit, l'actrice avait à l'époque rapidement quitté le chanteur pour officialiser son amour avec Guillaume Canet en 2007, année où il reçu le César du meilleur réalisateur pour le thriller Ne le dis à personne. Un titre qu'André Manoukian ferait mieux de prendre (parfois) pour leitmotiv...