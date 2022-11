Stéphane Bern dans un profond chagrin : l'un de ses proches est mort

C'est une bien triste nouvelle qui vient d'être annoncée par l'AFP. Ce mardi 15 novembre 2022, le créateur de l'émission Chefs d'oeuvre en péril Pierre de Lagarde est mort à l'âge de 90 ans.

C'est à Paris que Pierre de Lagarde est né. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Louis-le-Grand, il a fait des études supérieures en Droit, Lettres et Philosophie. Sa passion pour le patrimoine est survenue dès l'adolescence, lui qui aimait sillonner la France pour visiter des églises ou encore des châteaux. Au fil du temps, la sauvegarde de ce patrimoine est devenue l'une de ses missions. Après avoir débuté sa carrière de journaliste à l'ORTF, au Journal Parlé, il a créé son émission culte Chefs d'oeuvre en péril, d'abord à la radio puis à la télévision sur la chaîne publique Antenne 2. Entre 1962 et 1974, il a ainsi sauvé de la ruine plus de cent cinquante monuments.

Ce n'est pas tout ! De 1964 à 1992, Pierre de Lagarde a organisé dans le cadre de ses émissions un concours national pour faire connaitre et récompenser les sauveteurs de monuments les plus méritants. Il a en outre lancé le magazine Monuments en péril en 1971, dont il était le rédacteur en chef durant cinq belles années. En parallèle, il se consacrait à l'écriture de livres consacrés au patrimoine, mais aussi sur des thèmes littéraires et religieux qu'il affectionnait également beaucoup. Il a d'ailleurs reçu le Prix de l'Académie française pour La Mémoire des pierres et le Prix littéraire européen pour Le Grand duel.

Stéphane Bern le connaissait bien

Sa passion et son amour lui ont permis d'être fait chevalier de la Légion d'honneur et chevalier des Arts et lettres. Il a également reçu le Prix Media/Art de l'Unesco en 1991. Autant de projets et de récompenses qu'il laisse dans les esprits de tous, alors que lui a rejoint les étoiles ce mardi 15 novembre 2022.

Son digne successeur Stéphane Bern le connaissait bien. Il lui avait d'ailleurs rendu un bel hommage dans l'avant-propos de son ouvrage Dictionnaire amoureux du patrimoine sorti en 2019 aux éditions Plon. Un ouvrage qu'il a publié avec son fils, le journaliste Olivier de Lagarde. Ce décès laisse donc le compagnon de Yori Bailleres dans un terrible chagrin, ainsi que les autres proches de Pierre de Lagarde.

La messe de funérailles sera célébrée le vendredi 18 novembre à 10h30 à l'église Saint Jean-Baptiste de La Salle, dans le 15e arrondissement de Paris. Le lendemain aura lieu l'inhumation à 15h à Azolette (Rhône).