Stéphane Freiss déjà recasé : sourires et selfies avec une jolie brune...

Le 1er octobre 2020, Stéphane Freiss est apparu très proche d'une femme lors des Internationaux de France de tennis à Roland Garros. Assis à côté d'une jolie brune aux cheveux bouclés, l'acteur de 59 ans a passé un très agréable moment avec son "amie". Après avoir été photographié par quelques fans dans les tribunes, l'ex-mari d'Ursula a pris quelques selfies avec celle qui l'accompagnait. Le sourire aux lèvres, l'homme était aux petits soins pour son invitée tout au long du match. Fraîchement séparé de sa femme Ursula - avec laquelle il a eu trois enfants (Camille, Ruben et Bianca respectivement âgés de 24 ans, 22 ans et 13 ans ) - Stéphane pourrait bien avoir retrouvé l'amour dans les bras de cette jolie jeune femme...

C'est une période très chouette...

Invité sur le plateau de l'émission Je t'aime etc. le 12 mars 2020, le metteur en scène de l'adaptation théâtrale de La Promesse de l'aube avait annoncé officiellement sa séparation avec sa femme Ursula après près de ving-cinq ans d'amour. Désemparé, il avait également dévoilé les raisons de leur séparation.

"Ça ne m'a pas fait du bien. Il y a 25 ans d'une vie qui était pleine, qui était intense, qui était vraiment vraiment forte. On s'est rencontrés, il y avait de la passion. Le problème, c'est quand la passion commence à disparaître et qu'après, on est débordés par la vie..." avait-il alors révélé.

Après avoir fait part de sa profonde tristesse concernant cette rupture, l'homme avait néanmoins confié ,à demi-mots, avoir rencontré une nouvelle femme sans toutefois dévoiler son identité. "C'est une période très chouette depuis pas très très longtemps..." avait-il expliqué, comme pour révéler que cette nouvelle histoire était récente. Alors, s'agit-il de cette jolie brune ?