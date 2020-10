Stéphane Freiss séparé de sa femme : les raisons de leur rupture

Après plus de vingt-cinq ans d'amour, Stéphane Freiss et Ursula ont mis un terme à leur relation, comme l'a confié l'acteur le 12 mars 2020 sur le plateau de l'émission Je t'aime etc (France 2). Interrogé sur sa vie de couple et notamment sur ses astuces pour entretenir la flamme par l'animatrice Daphné Burki, l'acteur de 59 ans n'a pas pu garder le secret de sa rupture plus longtemps. "Elle n'est plus ma femme...", confie-t-il, visiblement touché par ses révélations. Embarrassée, l'animatrice tente ensuite de comprendre les raisons de leur séparation. "On ne va pas tout raconter parce que c'est long 25 ans de vie, presque 26...", déclare-t-il, toujours très discret concernant sa vie privée.

Ça ne m'a pas fait du bien

Quelques instants plus tard, le comédien des films Sans toit ni loi, La Putain du roi et Chouans ! accepte de dévoiler, à demi-mot, ce qu'il a ressenti lors de cette douloureuse rupture. "Ça ne m'a pas fait du bien. Il y a 25 ans d'une vie qui était pleine, qui était intense, qui était vraiment vraiment forte. On s'est rencontrés, il y avait de la passion. Le problème, c'est quand la passion commence à disparaître et qu'après, on est débordés par la vie..."

Séparé, le metteur en scène de l'adaptation théâtrale de La Promesse de l'aube n'est pas pour autant célibataire. Le papa de Camille, Ruben et Bianca (24 ans, 22 ans et 13 ans nés de son union avec Ursula) confie d'ailleurs avoir déjà retrouvé l'amour sans toutefois dévoiler l'identité de sa nouvelle partenaire. "C'est une période très chouette depuis pas très très longtemps...", indique-t-il, sous-entendant ainsi avec délicatesse que cette nouvelle rencontre est récente. Alors, Stéphane Freiss acceptera-t-il de révéler qui est cette mystérieuse inconnue... ?