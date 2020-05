Stéphanie Durant a succombé à la chirurgie esthétique: détails de ses opérations

Depuis qu'elle a quitté Les Marseillais (sa dernière saison remonte à 2016, en Afrique du Sud), c'est sur Instagram que Stéphanie Durant raconte ses aventures. Et le 9 mai dernier, ce sont ses opérations de chirurgie esthétique qu'elle a évoquées en vidéo sur Instagram.

Il y a un an, la fiancée de Théo a pris la décision d'avoir recours à une réduction mammaire. Une opération de chirurgie esthétique qu'elle souhaitait faire depuis des années. "De base, j'étais quelqu'un d'assez pulpeux et j'avais une grosse poitrine, ce qui ne me dérangeait pas quand j'étais plus jeune. Mais elle a fini par devenir de plus en plus imposante comme je prenais du poids et il y avait un gros écart entre mes deux seins. J'avais une très grosse asymétrie. Et surtout, ça me faisait très mal au dos. C'était tellement lourd que je ne me tenais pas droite", a-t-elle justifié son envie de passer sur le billard. Stéphanie Durant a ensuite raconté qu'elle avait subi son opération le matin et que le soir même, elle était rentrée chez elle. "Zéro douleur... J'étais juste très fatiguée à cause de l'anesthésie générale. J'avais un gros D et je suis passée à un petit C. (...) Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Ça a changé ma vie, ma façon de m'habiller", a-t-elle poursuivi. Seul bémol ? Les cicatrices qui sont assez grosses. Mais elle a trouvé quelques astuces pour qu'elles s'estompent et ne regrette rien aujourd'hui.

Stéphanie Durant a également fait une opération des paupières, "car elles tombaient énormément". "Ça me faisait beaucoup forcer sur les yeux donc j'avais des migraines et je commençais à avoir des rides", a-t-elle expliqué. En juin 2019, elle a donc subi une opération locale qui durait une heure. Elle a ensuite dû porter des pansements pendant une semaine, mais n'a ressenti aucune douleur.

Enfin, la jeune femme a fait le traitement Miradry pour régler son problème de transpiration : "Je transpirais beaucoup des aisselles et j'ai entendu parler de ce traitement. Je me suis demandé si ce n'était pas dangereux et on m'a rassurée." Depuis, Stéphanie n'a plus aucun souci.