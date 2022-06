Stéphanie et Didier (L'amour est dans le pré) : Leur fils né prématuré, les tristes conséquences sur son évolution

L'une des anciennes candidates de L'amour est dans le pré s'est livrée à coeur ouvert le 19 juin 2022, sur Instagram. Stéphanie, révélée lors de la saison 8 en 2013, a parlé des difficultés de son fils Esteban (6 ans, fruit de son union avec Didier) et a fait une révélation sur sa naissance.

Dimanche, Stéphanie a partagé une photo de son fils en plein goûter, souriant. Si la photo est heureuse, la légende l'est moins puisqu'elle a révélé que son fils était un enfant ne prématurément. C'est au bout du 7e mois qu'il a pointé le bout de son nez et et il pesait simplement 980 grammes. "Il s'est battu pour vivre et a même été opéré du coeur à 1 mois et demi suite à une cardiopathie", a-t-elle tout d'abord écrit.

Si Esteban est en bonne santé, sa naissance prématurée a des conséquences sur "sa croissance et son évolution, mais également au niveau scolaire". Cette année par exemple, il est contraint de redoubler sa grande section de maternelle car il était "dans l'incapacité d'aller en CP". Ses parents avaient réussi à obtenir une AVS mutualisée (une assistante d'éducation), mais qui n'était présente que l'après-midi. Une période qui n'était pas suffisante.

"Pour la prochaine rentrée, le pôle éducatif et médical (pédiatre, orthophoniste et psychomotricienne préconisent d'inscrire Esteban en classe Ulys et d'avoir une AVS individualisée. Le dispositif Ulys est une classe adaptée aux enfants ayant du retard et qui peuvent évoluer à leur rythme. La MDPH a refusé pour Estéban ce dispositif sous prétexte qu'Estéban a une AVS mutualisée. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Esteban a besoin de cette AVS toute la journée et de pouvoir évoluer à son rythme car l'école lui demande beaucoup d'efforts et le fatigue très vite. Esteban n'est malheureusement pas le seul dans ce cas là", a conclu Stéphanie.