Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) passent un cap : belle annonce pour les amoureux

L'amour est dans le pré (M6) a changé la vie de nombreux agriculteurs. Ils sont plusieurs à avoir trouvé l'amour de leur vie grâce à l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. On pense notamment à Pierre et Frédérique (saison 7, 2012) qui se sont mariés et ont eu un petit garçon prénommé Gabriel. Didier et Stéphanie (saison 8, 2013) nagent aussi dans le bonheur et se sont d'ailleurs unis le 16 avril 2022. Une autre Stéphanie voit la vie en rose et a tenu à le faire savoir.

Il s'agit de la prétendante qui a participé à L'amour est dans le pré 2021. Cela fait déjà un an que l'aide-soignante, qui avait 39 ans à l'époque, est en couple avec Hervé. Une occasion qui ne se loupe pas. Stéphanie a donc publié une photo symbolique sur son fil d'actualité Instagram. On peut y voir l'éleveur de vaches de 44 ans et sa belle en train de poser souriants, assis sur un pont. Le fameux pont où Hervé a échangé pour la première fois un baiser avec une femme. "1 an d'amour. 1 an que ma vie a changé. Merci chouchou de ta gentillesse tu es un homme formidable, je suis de nouveau heureuse grâce à toi", peut-on lire en légende de la publication qui a pour fond sonore la chanson Amour toujours de Clara Luciani.