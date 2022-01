Stéphanie (L'amour est dans le pré) : Nouvelle étape qui aura des conséquences pour son couple avec Hervé

En commentaire, Stéphanie a précisé que pour l'heure, Hervé et elle n'avaient pas encore trouvé la maison de leur rêve qu'ils avaient décrite lors du bilan. Pour rappel, Karine Le Marchand avait contacté son ami Stéphane Plaza afin qu'il leur vienne en aide. Il a accepté la demande et a ainsi découvert leurs nombreuses exigences. "On veut quelque chose de très simple et compliqué à la fois. Surface maison : 130 mètres carré. Pour l'instant on est deux, voire un bébé plus tard. Le point principal, c'est que ce ne soit pas loin de la ferme. Il faudrait que ce soit dans la commune de Courcelles-sous-Thoix. Sept kilomètres déjà c'est pas mal", a expliqué l'agriculteur. Un défi de taille pour le présentateur de Recherche appartement ou maison. Après avoir appris que les amoureux avaient un budget de 200 000-250 000 euros, il avait promis de vraiment chercher pour réaliser leur rêve.