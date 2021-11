Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) très exigeants : Stéphane Plaza estomaqué par leur demande

Surprise, Hervé et Stéphanie étaient de retour lors de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, le 29 novembre, sur M6. Le couple a eu l'occasion de discuter... avec Stéphane Plaza grâce à Karine Le Marchand.

La présentatrice de 53 ans a tenu sa promesse. La semaine passée, l'éleveur de vaches laitières de 43 ans et l'aide-soignante de 40 ans sont venus en couple faire quelques confidences à Karine Le Marchand. Les téléspectateurs ont ainsi appris qu'ils étaient toujours aussi amoureux l'un de l'autre depuis la fin de leur aventure. "En moins d'un an, j'ai rattrapé quinze ans de ma vie passée", avait lancé Hervé au moment d'évoquer leur vie sexuelle. Car on le rappelle, lors du tournage de son portrait, il a révélé qu'il était encore vierge. Si pour l'heure, Stéphanie et lui comptent profiter de leur vie à deux, ils n'en oublient pas moins leur désir d'avoir un enfant.

Stéphanie compte bien aussi se marier avec son cher et tendre. Et le couple a souligné qu'il souhaitait acheter un bien immobilier, mais que ce n'était pas simple de trouver la perle rare. "Il faut demander à Stéphane Plaza. Je vous jure, je vais m'en occuper", avait donc répondu Karine Le Marchand qui a promis d'appeler son grand ami, une fois leur entrevue terminée. Chose promise, chose due. Ce lundi, on a pu voir les images de ce fameux entretien.

Karine Le Marchand a contacté son grand ami, qui est agent immobilier. Elle lui a tout d'abord présenté Hervé et Stéphanie, puis leur a expliqué un peu leur histoire. C'est ensuite "avec plaisir" que Stéphane Plaza a accepté cette proposition. "On veut quelque chose de très simple et compliqué à la fois. Surface maison : 130 mètres carré. Pour l'instant on est deux, voire un bébé plus tard. Le point principal, c'est que ce ne soit pas loin de la ferme. Il faudrait que ce soit dans la commune de Courcelles-sous-Thoix. Sept kilomètres déjà c'est pas mal", a expliqué l'agriculteur. Un défi de taille pour le présentateur de Recherche appartement ou maison. "Dans mes émissions, on me demande souvent l'impossible. Mais là on me demande à 7 kilomètres d'un village que personne ne connaît", s'est-il exclamé. Après avoir appris que les amoureux avaient un budget de 200 000-250 000 euros, il a promis de vraiment chercher pour réaliser leur rêve.