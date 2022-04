L'amour est dans le pré : Un couple phare marié, des photos de leur belle union dévoilées

C'est un week-end particulier que viennent de vivre deux anciens candidats de L'amour est dans le pré (M6). Samedi 16 avril 2022, Didier et Stéphanie (saison 8, 2013) se sont dit "oui" pour le meilleur et pour le pire devant leurs proches. Sur Instagram, ils ont partagé des photos afin d'annoncer la bonne nouvelle à leurs abonnés.

C'est tout d'abord en story Instagram que les jeune mariés ont partagé quatre clichés de ce jour merveilleux. Sur les deux premiers, on peut admirer Didier et Stéphanie à la mairie en train de rire puis de s'embrasser. L'occasion de découvrir que l'éleveur de vaches et de chèvres a misé sur un costume trois pièces bleu nuit. Sa chère et tendre portait quant à elle une robe blanche mi-longue avec de la dentelle noire au dessus du décolleté, ainsi qu'une sorte de gilet blanc.

C'est ensuite une photo des alliances que les internautes ont pu admirer. Toutes deux sont argentées, nouvelle preuve qu'ils sont assortis. Enfin, c'est une photo de Didier et Stéphanie avec Esteban (6 ans, fruit de leurs amours et Killian (né d'une précédente relation) que les internautes ont pu découvrir. Tous affichent une mine réjouie, preuve de leur bonheur immense.

Afin que personne ne loupe cette grande nouvelle, Didier et Stéphanie ont également publié une photo sur leur fil d'actualité. Une fois de plus, ils apparaissent à la mairie et sont sur le point de s'embrasser. "Nous tenons à vous dire un grand merci pour tous vos messages. Vous nous avez suivi durant l'émission de L'amour est le pré et c'est avec plaisir que je vous poste quelques photos de notre bonheur", peut-on lire en légende.