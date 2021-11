Stéphanie (L'amour est dans le pré) sexuellement épuisée par Hervé ? Il se livre sur leur intimité

Il avait particulièrement touché les téléspectateurs lors de la diffusion de son portrait dans la seizième saison de L'amour est dans le pré. Hervé, éleveur de vaches laitières de 43 ans, révélait ainsi à l'antenne de M6 être encore vierge. Aujourd'hui, tout a changé. Il est en couple avec sa prétendante Stéphanie. Et ce n'est pas tout : les amoureux ont passé une première nuit intense ! En interview pour Le Parisien, l'agriculteur se livre sur sa nouvelle vie avec sa belle ainsi que cette sexualité qu'il découvre.

Après plus de 40 ans d'abstinence, Hervé a précisé avoir "en moins d'un an, rattrapé quinze ans de [sa] vie passée". Une référence, entre autres, à sa première nuit d'amour passée avec Stéphanie lors du tournage de L'amour est dans le pré. Rappelons que face caméra, l'aide-soignante de 40 ans avait évoqué ses craintes quant à la suite de leurs ébats. "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, on va dire. Je me suis dit : 'Si c'est comme ça à chaque fois, je vais être usée !' Au final, non", avait déclaré Stéphanie.

Il n'est alors pas question de s'épuiser, comme elle le redoutait. De son côté, Hervé confirme. "On en a joué, mais on est comme tout le monde, lance-t-il. On n'est pas porté que là-dessus. Avec de la rigolade, cela nous a permis de parler du sujet de la virginité encore taboue de manière légère." En bref les deux tourtereaux sont sur la même longueur d'onde !

Rappelons qu'après avoir couché ensemble pour la toute première fois, Stéphanie s'était montrée plutôt bavarde. "Il a été très bon, plus que je ne l'imaginais. Je me disais que ça allait être rapide, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une déception. Je lui ai dit qu'il m'avait épuisée", avait-elle confié. Et de raconter une scène off de la soirée : "Et à un moment donné, je voulais allumer la lumière. Je ne trouvais pas le bouton. Il m'a dit qu'on était loin du mur. Il m'a dit : 'Tu n'a pas entendu que ça tapait sur l'armoire.' Il va falloir prévoir des chaînes." Hervé s'était quant à lui félicité de ses performances. "La nuit a été excellente. La page n'est plus blanche. Enfin c'est arrivé. Je crois que j'ai été très bon", avait-il déclaré dans l'émission de dating.

Aujourd'hui, le couple est sur un nuage et fourmille de projets. Stéphane Plaza est missionné pour leur trouver un petit nid douillet, ils envisagent déjà le mariage et un bébé ! Une affaire qui roule.