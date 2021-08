Stephen Amell : Réconcilié avec sa femme, après leur effrayante dispute en avion

L'incident avait eu lieu lundi 21 juin 2021. Stephen Amell et Cassandra Jean étaient les passagers d'un vol de la compagnie aérienne Delta ralliant la ville d'Austin, au Texas, à Los Angeles. Ils se sont disputés juste avant le décollage, une altercation très bruyante qui a contraint l'équipage à intervenir. L'acteur canadien de 40 ans a donné sa version des faits sur Twitter.

"Mon épouse et moi nous sommes disputés lundi après-midi dans un vol Delta, à destination de Los Angeles et en provenance d'Austin. On m'a demandé de baisser d'un ton, et je l'ai fait. Environ 10 minutes plus tard, on m'a demandé de descendre de l'avion. Et je l'ai fait immédiatement. On ne m'a pas sorti de force, a précisé Stephen. Je me suis repris un billet deux heures plus tard et suis rentré chez moi sans problème. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, fin de l'histoire."

Stephen Amell et Cassandra Jean se sont mariés le 25 décembre 2012 lors de vacances aux Caraïbes, et avaient célébré leur union une deuxième fois le 26 mai 2013, à la Nouvelle-Orléans. Ils sont parents d'une fille, Maverick (dite "Mavi"), née en octobre 2013 et âgée de 7 ans.