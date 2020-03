Stuart Gordon (Re-Animator) : Mort du maître de l'horreur à 72 ans

L'horreur fictive, c'était son dada. Mais voilà qu'elle est devenue bien réelle. Le réalisateur Stuart Gordon est mort à l'âge de 72 ans, comme l'a confirmé sans plus de détails sa famille au magazine Variety, le 24 mars 2020. Il laisse derrière lui un patrimoine phénoménal au septième art, de Re-Animator – son premier film, devenu cultissime – aux Portes de l'au-delà en passant par Space Truckers. Ses proches le pleurent tout autant que les cinéphiles : son épouse Carolyn Purdy-Gordon, ses filles Suzanna, Jillian et Margaret, ses quatre petits-enfants et son frère David.

Stuart Gordon a débuté sa carrière de réalisateur en 1985. Mais il n'a pas oeuvré que pour terrifier petits et grands. En réalité, les planches le faisaient aussi vibrer puisqu'il a cocréé avec sa femme l'Organic Theater Company et travaillait, ces dernières années, pour le théâtre de Los Angeles. Il a notamment coécrit le livret de la comédie musicale inspirée de Re-Animator et dirigé la pièce Nevermore... an evening with Edgar Allan Poe dans laquelle jouait Jeffrey Combs, l'ancien interprète d'Herbert West.