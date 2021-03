Suicide de Houston Tumlin, 28 ans : il s'est tiré une balle dans la tête en présence de sa compagne

Il était bien trop jeune pour mourir, et pourtant, Houston Tumlin s'est suicidé mardi 23 mars 2021. TMZ annonce que le jeune américain s'est donné la mort dans sa maison de Pelham, en Alabama. Le média US précise également que Houston a utilisé une arme à feu pour se donner la mort, et que sa compagne était présente dans la maison, au moment de son décès. Il avait tout juste 28 ans.

Personne n'a oublié son rôle mémorable dans Ricky Bobby : Roi du circuit. Il y a 15 ans, en 2006, il incarnait le jeune Walker Bobby, 10 ans, fils du héros Ricky Bobby. Le synopsis de cette hilarante comédie annonçait bien la couleur : Ricky Bobby est devenu un héros national grâce à ses nombreuses victoires dans la course automobile. Avec Cal, son ami d'enfance, ils se partagent, en toute loyauté, la première et la deuxième places du podium. L'arrivée d'un Français réputé dans le monde de la formule 1 va venir troubler la compétition et remettre en cause leur suprématie.

Dans Ricky Bobby : Roi du circuit, Houston Tumlin avait partagé l'affiche avec les plus grandes stars américaines, dont Will Ferrell, John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, Amy Adams et le regretté Michael Clarke Duncan. Et pourtant, après ce premier rôle marquant, Houston avait décidé de reprendre sa scolarité et n'a plus jamais joué la comédie. S'il n'a pas trouvé son bonheur à Hollywood, c'est l'armée américaine qui a eu ses faveurs. Sur son compte Instagram, il partageait les joies et les peines de la vie de militaire. Sur plusieurs clichés, on pouvait également le découvrir entouré d'armes à feu, en séances de tir.