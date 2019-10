Suzanne Somers (Notre belle famille) complètement nue pour ses 73 ans

La famille n'a jamais été aussi conquise ! Puisque chacun célèbre son anniversaire comme il l'entend, Suzanne Somers a décidé de souffler sa soixante-treizième bougie... nue comme un ver. Sur Instagram, la splendide actrice, héroïne des sitcoms made in 1990, a pris la pose le 17 octobre 2019 sans la moindre once de tissu, révélant à ses followers une poitrine excessivement généreuse. Entourée de fleurs et de hautes herbes, elle est une belle des champs digne de ce nom...

Si sa silhouette est si parfaite, c'est aussi parce que Suzanne Somers a changé son fusil d'épaule. On ne l'a plus tellement vue à l'écran depuis son rôle fort dans Rusty, chien détective. Les séries, le cinéma, ne sont plus qu'un lointain souvenir pour la comédienne qui n'a plus tourné depuis le début des années 2000. Mais qu'importe ! En lieu et place, elle s'est improvisée déesse de la forme et du bien-être en rédigeant pléthore d'ouvrages vite promus au rayon des best-sellers.