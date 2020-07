Sylvain Mirouf : Le magicien privé de sa fille le jour de ses 50 ans...

La rupture ne s'est pas passée comme prévue. Sylvain Mirouf, qui célébrait ses 50 ans le lundi 13 juillet 2020, aura dû souffler ses bougies sans sa fille. C'est bien simple, depuis qu'il a fait ses adieux à son ancienne compagne, le magicien ne serre quasiment plus jamais leur enfant dans ses bras. "Ça fait quelques années que ça dure, regrette-t-il auprès de Télé Loisirs. La séparation avec sa mère s'est très mal passée. Conséquence : cela fait un an que je ne l'ai pas vue. Je connais beaucoup de couples qui connaissent des difficultés après une séparation, mais moi, je figure dans le top 10 du pire !"

Il avait pourtant tout quitté pour elle. Ou presque. Devenir papa, c'était plus qu'un simple tour de passe-passe pour Sylvain Mirouf. C'était le rêve d'une vie. Dans les années 1990, le magicien ne manquait pas un plateau télé... mais il avait préféré ranger sa cape et sa baguette de prestidigitateur pour élever cet enfant qu'il chérissait tant. "Depuis l'âge de 20 ans, je voulais être papa, expliquait-il sur Fréquence ESJ. Et quand j'ai eu ce petit bout de chou, ça m'a posé un cas de conscience. Je voulais pouvoir sortir dans la rue sans être enquiquiné tous les 50 mètres. Ma fille n'a jamais vu aucun de mes passages télé. Je voulais qu'elle grandisse normalement." Il a tenu sa promesse. Hormis un rôle discret dans la série Camping Paradis en 2010, Sylvain Mirouf a complètement disparu de la circulation... jusqu'à aujourd'hui.

Le retour... c'est pour bientôt !

Si ses malicieuses entourloupes vous manquent, sachez que Sylvain Mirouf sera bientôt de retour à la télévision dans un show qu'il co-animera avec Delphine Wespiser - notre Miss France 2012, tantôt Rouge, tantôt Blanche pour Fort Boyard. "Je viens de tourner une trentaine d'émissions pour la plateforme de France Télévisions, précise-t-il à Télé Loisirs. Elles s'intitulent Les Petits Magiciens. Des enfants de 7 à 12 ans présentent leurs tours à des magiciens professionnels. C'est un peu le The Voice de la magie." En plus de ce show, Sylvain Mirouf bûche actuellement sur un nouveau spectacle qu'il espère présenter au public dès que les salles de spectacle rouvriront leurs portes. Il n'y a plus qu'à faire disparaître le coronavirus de la surface du globe, par magie... ou pas, d'ailleurs.